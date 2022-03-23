В Екатеринбурге двое мужчин избили водителя за место на парковке

В Екатеринбурге двое мужчин избили третьего из-за парковочного места.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, на этой неделе бойцы ОМОН "Малахит" оказали содействие оперативникам уголовного розыска в задержании подозреваемых в нападении на местного жителя. Операция по задержанию злоумышленников проводилась в Екатеринбурге.

По данным Росгвардии, мужчин 1962 и 1989 годов рождения подозревают в жестоком избиении водителя автомобиля за место на парковке. В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале в Екатеринбурге полиция задержала участника драки в одном из ресторанов в центре города. Мужчина жестоко избил своего оппонента. Теперь уральцу грозит до восьми лет лишения свободы.