23 Марта 2022
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Происшествия Свердловская область
ОМОН (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге двое мужчин избили водителя за место на парковке

В Екатеринбурге двое мужчин избили третьего из-за парковочного места.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, на этой неделе бойцы ОМОН "Малахит" оказали содействие оперативникам уголовного розыска в задержании подозреваемых в нападении на местного жителя. Операция по задержанию злоумышленников проводилась в Екатеринбурге.

По данным Росгвардии, мужчин 1962 и 1989 годов рождения подозревают в жестоком избиении водителя автомобиля за место на парковке. В отношении задержанных уже возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале в Екатеринбурге полиция задержала участника драки в одном из ресторанов в центре города. Мужчина жестоко избил своего оппонента. Теперь уральцу грозит до восьми лет лишения свободы.

Теги: водитель, избили, парковка, Екатеринбург



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