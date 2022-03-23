Неонацисты пытались покинуть Мариуполь в женской одежде

Неонацисты пытались покинуть Мариуполь в женской одежде под видом мирных жителей. Видеофрагмент задержания опубликовало РИА Новости.

Командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев сказал, что одного боевика задержали в шубе, платье и женских туфлях. Он клялся, что является мирным жителем. Всех задержанных допрашивают и отправляют в соответствующие инстанции.

Нацисты пытаются покинуть город и в гражданской одежде. Всех эвакуирующихся из Мариуполя мужчин проверяют на наличие на теле татуировок, которые выдают их принадлежность к нацистским формированиям. Для этого приходится оголять торс, но люди относятся к этой мере с пониманием.

Также были зафиксированы случаи, когда западную границу Украины пытались пересечь мужчины, выдающие себя за женщин.