Детский омбудсмен РФ в Перми посетит воспитательную колонию

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова 24 марта с рабочим визитом посетит Пермский край, сообщили Накануне.RU в пресс-службе детского омбудсмена РФ.

Во время рабочей поездки детский омбудсмен встретится с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, а также проведет совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, силовых структур, НКО и экспертами региона.

Также Мария Львова-Белова посетит пермскую воспитательную колонию и специальное учебно-воспитательное учреждение "Уральское подворье", пообщается с несовершеннолетними осужденными и воспитанниками. Кроме того, в программу визита входит встреча со студентами колледжей среднего профессионального образования, в которых обучаются, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

С 21 марта в регионе работают юристы аппарата Уполномоченного при президенте России по правам ребенка.