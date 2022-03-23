23 Марта 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Мария Львова-Белова (2021) | Фото: asi.org.ru

Детский омбудсмен РФ в Перми посетит воспитательную колонию

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова 24 марта с рабочим визитом посетит Пермский край, сообщили Накануне.RU в пресс-службе детского омбудсмена РФ.

Во время рабочей поездки детский омбудсмен встретится с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, а также проведет совещание с руководителями профильных органов исполнительной власти, силовых структур, НКО и экспертами региона.

Также Мария Львова-Белова посетит пермскую воспитательную колонию и специальное учебно-воспитательное учреждение "Уральское подворье", пообщается с несовершеннолетними осужденными и воспитанниками. Кроме того, в программу визита входит встреча со студентами колледжей среднего профессионального образования, в которых обучаются, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

С 21 марта в регионе работают юристы аппарата Уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Теги: Детский омбудсмен РФ, уполномоченный по правам ребенка, Мария Львова-Белова, визит в Пермский край



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