Сенат и Минфин США хотят заморозить золотые резервы РФ на $132 миллиарда

Двухпартийная группа американских сенаторов совместно с Министерством финансов США прорабатывает законопроект, призванный заблокировать золотой резерв РФ примерно на $132 млрд, пишет Axios. По словам сенатора Ангуса Кинга, законопроект может быть принят Сенатом уже на этой неделе.

Существующие санкции в отношении ЦБ уже частично блокируют золотые резервы, но они не запрещают, например, американским компаниям осуществлять операции с золотом из российского резерва.

По данным Кинга, золото "составляет четверть российских резервов". "И мы не хотим, чтобы они могли монетизировать золото и подорвать эффект санкций", - заявил сенатор.

Ранее США уже заморозили валютную часть российского золотовалютного резерва. По оценкам СМИ и международных организаций, заблокирована валюта на $400 млрд. Российские власти оценивают размер заблокированных резервов в $300 млрд.