23 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Митинг-концерт в честь Крымской весны в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале стало в 2,8 раз больше участников, выходящих на протесты

Число граждан Свердловской области, принимающих участие в протестных акциях в 2021 году, возросло в 2,8 раза по сравнению с 2020 годом. Об этом в ходе заседания заксобрания заявил глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков.

Всего в прошлом году в митингах и пикетах приняло участие 11 тыс. 846 человек. При этом, как отмечает Мешков, тенденция может сохраниться и в этом году. Из 372 протестных акций, 16, в том числе и две религиозных, были не согласованны.

"Мониторинг говорит, что в этом году такая ситуация может и сохраниться. Сегодня, совместно со структурами органов власти: ФСБ, Следственным комитетом, Росгвардией, другими правоохранительными органами, принимались меры, позволившие не допустить возникновения массовых конфликтов", – заявил Мешков.

Он также добавил, что нередко к незаконным протестам привлекаются несовершеннолетние. Полиция проводит профилактические мероприятия.

Теги: участники, протестные акции, митинг



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