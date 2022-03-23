23 Марта 2022
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Политика За рубежом
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Шольц напомнил об "обратном эффекте" антироссийских санкций

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Западу необходимо учитывать обратный эффект санкций против России.

По его словам, вопрос обратного эффекта санкций касается и многих других стран ЕС, "которые очень зависят от импорта угля, газа и нефти, даже больше, чем Германия".

Шольц добавил, что для снижения издержек от антироссийских санкций Германия и Евросоюз пытаются найти альтернативных поставщиков энергоносителей. При этом, добавил он, издержки учитывались при принятии нового санкционного пакета, поэтому эффект будет преодолимым, передает Regnum.

Ранее Шольц высказался против отказа ЕС от поставок углеводородов из России. Он назвал этот сектор "крайне важным" для европейской экономики, отметив, что продолжение импорта из России нефти и газа является "сознательным решением".

В начале марта Шольц заявил, что Германия уже начала закупки газа в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей.

Теги: шольц, санкции, россия



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