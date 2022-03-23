23 Марта 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
стая собак (2022) | Фото: vk.com/typical_severouralsk

В оккупированном бродячими собаками Североуральске за месяц отловили почти 80 псов

В Североуральске, где достаточно остро стоит проблема со стаями бродячих собак, подвели первые итоги их отлова.
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Напомним, в январе жители Североуральска (считается вотчиной "Русала") вновь пожаловались на то, что их город оказался буквально оккупирован бродячими псами. Свердловчане испугались повторения трагедии в Забайкалье, где собаки растерзали ребенка.

После этого власти взялись за дело: в феврале был заключен муниципальный контракт по отлову животных без владельца. Договор будет действовать до 1 октября этого года, подрядчиком выступает ООО "Эверест" (Камышлов). Отлов собак начался 21 февраля. Затем их транспортируют в специально оборудованных автомобилях и помещают в приют Камышлова.

И вот месяц спустя в администрации Североуральска подвели первые итоги работы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день в городе отловлено 79 собак. Из них удалось пристроить четырех.

"Остальные собаки пока находятся на передержке", - уточнили в администрации.

Напомним, ранее в Североуральске предложили строить приюты для бродячих псов.

Теги: Североуральск, собаки, мэрия, отлов



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