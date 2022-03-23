Минтранс – о лизинговых самолетах: "Мы забрали чужую собственность"

Министр транспорта России, экс-глава "Аэрофлота" Виталий Савельев признал, что лизинговые самолеты, оставшиеся у российских авиакомпаний, никогда не смогут вылететь за пределы государства (разве что в "дружественные страны").

"Они [эти самолеты] не будут обслуживаться на Западе, их даже не выпустят в силу того, что мы забрали чужую собственность", - сказал Савельев, выступая в Совете Федерации.

"Эти борта никогда с территории РФ выпускаться не будут, только в дружественные страны", - отметил министр.

Напомним, большинство самолетов российских авиакомпаний находятся не в собственности, а в операционном лизинге у западных компаний. После начала военной операции РФ на Украине и введения санкций лизингодатели потребовали вернуть самолеты. Власти РФ разрешили перевозчикам не возвращать самолеты и перерегистрировать их в России. Если эти самолеты вылетят в другие страны, они могут быть арестованы. Собственно, так уже произошло примерно с восемью десятками самолетов.