Google начала вывозить сотрудников из России, - Bloomberg

Американская компания Google в последние дни начала незаметно переводить свой персонал из России, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников издания, компания пока не закрывает офис в Москве, но она помогла переехать тем сотрудникам, кто заинтересован в переезде.

По данным агентства, Google предполагает, что ей вскоре придется прекратить работу в России. Опасения связаны в том числе с ограничениями, введенными принадлежащим ей YouTube на публикацию видео Минобороны РФ.

YouTube принял эти меры после того, как российское министерство в двух своих видеороликах назвало спецоперацию на Украине освободительной. Эти видео были удалены, пишет Bloomberg.

Напомним, 14 марта Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд".

18 марта РКН потребовал от Google "незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube". РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что YouTube в ближайшие дни могут заблокировать.

19 марта Роскомнадзор вновь призвал Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ. Ведомство напомнило о предусмотренных законодательством мерах "технологического воздействия".

Сообщалось, что YouTube также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России и начал удаление контента на тему спецоперации на Украине в случае его несоответствия внутренним требованиям платформы.