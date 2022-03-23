В Челябинске судья взял самоотвод по делу экс-замминистра Бахаева

Судья Центрального райсуда Челябинска Александр Табаков взял самоотвод по уголовному делу бывшего первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева и экс-депутата Центрального райсовета, директора группы компаний "Элефант" Михаила Смирнова.

"Судья Табаков заявил самоотвод. Дело будет рассматриваться в новом составе суда", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Уголовное дело начнут рассматривать с начала.

В начале марта прошли прения сторон по уголовному делу. Гособвинение просило назначить Антону Бахаеву 12,5 лет колонии строгого режима со штрафом в 29 млн рублей, Михаилу Смирнову – 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 29 млн рублей.

Напомним, Бахаев обвиняется в получение взятки в особо крупном размере и мошенничестве, Смирнов – в мошенничестве и в даче взятки в особо крупном размере. Как считает следствие, в 2017 году Бахаев и Смирнов похитили из бюджета области более 33 млн руб., выделенные на проведение в Челябинске XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Именно у Бахаева, по версии следствия, возник умысел на хищение средств путем завышения сметы на подготовку форума. В один из неустановленных дней экс-чиновник предложил Смирнову совершить хищение денежных средств путем привлечения "Элефант" в качестве подрядчика и заключения договоров по завышенной стоимости. За это, как считает следствие, Бахаев предложил Смирнову передать ему взятку не менее 2,9 млн руб., Смирнов передал деньги. После этого были заключены 13 договоров между АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" и "Элефант-Формат" по подготовке форума по завышенным ценам на вышеуказанную сумму свыше 33,5 млн. рублей. Подсудимые вину не признали.