Венедиктова оштрафовали за преимущественное использование украинского языка в программе "Эха Москвы"

Суд оштрафовал главного редактора закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

"Суд оштрафовал меня на три тысячи рублей за преимущественное использования украинского языка в программе "Эха Москвы" "Що там у них" (нарушение лицензии, где языком вещания назван русский язык)", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что с решением суда не согласен, "но штраф оплатил".

Напомним, после начала военной операции РФ на Украине Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Эха", а потом и отключил станцию от эфира. Буквально через несколько дней холдинг "Газпром-медиа" (точнее, представляющие его члены совета директоров "Эха Москвы") принял решение о ликвидации одной из старейших радиостанций страны. Причиной недовольства ГП стали фейки о военных. Позже за распространение такой информации в УК была введена новая статья, предполагающая до 15 лет лишения свободы.