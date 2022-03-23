В Свердловской области могут расширить возможности регионального маткапитала

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил расширить возможности регионального материнского капитала.

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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, законопроект направлен депутатам, в случае его принятия семьи могут использовать средства сертификата и на дополнительное образование. Инициативу главы региона в ближайшие дни народным избранникам представит министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

В 2022 году размер областного материнского (семейного) капитала составляет 152 тысяч рублей при рождении третьего ребенка и 228 тысяч рублей при рождении трех и более детей. На сегодняшний день с 2012 года свердловчанам выдано более 85 тысяч сертификатов.

В отличие от федерального материнского капитала, средствами которого можно распорядиться лишь по пяти направлениям, областной материнский капитал семьи могут направить полностью или частично по девяти направлениям. Среди них улучшение жилищных условий, приобретение садовых, огородных земельных участков, а также садовых домов, оплата образовательных либо медицинских услуг, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, а также подключение жилых помещений к газовым сетям.