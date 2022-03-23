В двух городах Челябинской области снизили цены на ПЦР-тесты

Компания "Инвитро-Урал" после вмешательства УФАС снизила на 21% стоимость ПЦР-тесты на коронавирус в Сатке и Карталах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Стоимость тестов в этих городах была выше, чем в других муниципальных образованиях Челябинской области. УФАС запросило у компании информацию об экономических обоснованиях установленных цен.

После этого компания сообщила о снижении стоимости услуги в указанных городах на 21% с 2 тыс. 868 до 2 тыс. 271 рублей.