23 Марта 2022
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Общество Челябинская область
экспресс-тест на коронавирус (2022) | Фото: Накануне.RU

В двух городах Челябинской области снизили цены на ПЦР-тесты

Компания "Инвитро-Урал" после вмешательства УФАС снизила на 21% стоимость ПЦР-тесты на коронавирус в Сатке и Карталах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Стоимость тестов в этих городах была выше, чем в других муниципальных образованиях Челябинской области. УФАС запросило у компании информацию об экономических обоснованиях установленных цен.

После этого компания сообщила о снижении стоимости услуги в указанных городах на 21% с 2 тыс. 868 до 2 тыс. 271 рублей.

Теги: ПЦР-тест, коронавирус, УФАС,



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