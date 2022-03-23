Гроссмейстер Карякин, дисквалифицированный ФИДЕ из-за поддержки спецоперации, выступил в "Сима-Ленде"

Гроссмейстер Сергей Карякин, которого ФИДЕ дисквалифицировала на шесть месяцев, выступил перед сотрудниками "Сима-Ленда". По его словам, его отстранение от соревнований связано с ранее высказанной гражданской позицией относительно спецоперации на Украине, однако отказываться от своих слов шахматист не собирается.

"Многие из вас видели новости, что меня не допустили до международных шахматных соревнований ввиду того, что у меня точка зрения совпадает с большинством россиян, я поддерживаю наш народ, наше государство, нашего президента: и за это меня отстранили от участия в турнирах. Но, тем не менее, я ни о чем не жалею. Для меня гораздо важнее ваша поддержка, ваше участие, спасибо большое. Я получил вчера тысячи слов поддержки, и для меня это самое главное. И я думаю, что жизнь расставит все на свои места, правда за нами, и в конечном счете мы победим", - заявил спортсмен.

Карякина поддержали и сотрудники компании, прокричав в конце: "Спорт вне политики! Сергей наш чемпион! Русские своих не бросают!"

Ранее гроссмейстер в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" предложил создавать новые федерации шахмат, чтобы "как в боксе" спортсмены смогли сами выбирать, где им участвовать.

"Почему мы должны быть зависимы от одной федерации и этих чиновников? Давайте проводить новые турниры, создадим новые федерации, где мы будем независимы. Там не будут забывать про основные принципы спорта, про то, что спорт вне политики. Если ты выиграл честный отбор, то ты играешь дальше. В честном бою должно определяться, кто чемпион. Увы, сейчас такое время", - заявил Карякин.

Напомним, что Сергей Карякин назвал решение ФИДЕ ожидаемым, "но от этого не менее позорным". Интересно, что Карякин родом из Крыма, но еще в 2009 году принял российское гражданство.