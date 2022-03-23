Советник Байдена заявил о планах исключить Россию из G20

Власти США изучают с союзниками вопрос об исключении России из G20. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"По нашему мнению, Россия больше не может вести дела как обычно в международных институтах и международном сообществе", - заявил Салливан на брифинге.

"Интерфакс" со ссылкой на СМИ сообщает, что Польша предложила в "двадцатку" свою кандидатуру вместо России.

Вопрос об участии России в "двадцатке" может быть рассмотрен на саммитах Евросоюза и "семерки" в Брюсселе. Ранее стало известно, что двухдневный саммит ЕС посетит президент США Джо Байден, пишет Regnum. Центральной темой его визита в Европу станет зависимость Евросоюза от поставок российского сырья.

Также сообщалось, что американские власти скоро обнародуют новые антироссийские санкции. По словам Салливана, речь идет, в том числе о "любых попыток помочь России обойти или ослабить санкции".