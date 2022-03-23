23 Марта 2022
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судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

Уралец оплатил 54 штрафа за нарушения ПДД после ареста его автомобиля

В Каменске-Уральском водитель-нарушитель оплатил задолженность на сумму свыше 100 тысяч рублей. Это случилось лишь после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, против 38-летнего мужчины было возбуждено сразу 54 исполнительных производства на сумму 49 тысяч 800 рублей. Уральцу вменялись нарушения статьи 12.9 КоАП РФ "Превышение установленной скорости движения".

Платить по долгам мужчина не спешил, поэтому судебный пристав вынес постановление о взыскании с него исполнительского сбора на сумму 53 тысячи рублей. Также в ФССП наложили арест на автомобиль должника ВАЗ 21099 и обратили взыскание на его деньги на счетах в банках.

Автовладельцу объяснили, что в случае неуплаты задолженности и исполнительского сбора машину передадут на оценку и реализацию. Лишь после этого мужчина погасил все штрафы в полном объеме и принес судебному приставу-исполнителю квитанции об оплате. Арест с его имущества был снят.

Как сообщало Накануне.RU, недавно у жителя Екатеринбурга за долги по ЖКХ было арестовано сразу пять квартир.

Теги: штрафы, ПДД, приставы, арест



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