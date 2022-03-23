Дело Сафронова по существу начнут рассматривать 4 апреля

4 апреля Мосгорсуд начнет рассматривать дело о госизмене экс-журналиста изданий "Коммерсант" и "Ведомости", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Об этом заявил его адвокат Дмитрий Катчев. По его словам, суд 22 марта продлил арест Сафронова до 9 сентября. Как отметил правозащитник, весь процесс будет закрытым от слушателей и СМИ в связи со статьей о гостайне.

Напомним, обвиняемый в госизмене журналист и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов попросил в суде три часа и ноутбук, чтобы доказать свою невиновность.

По данным издания, Сафронов заявил, что данные об обороноспособности России, якобы переданные им западным спецслужбам, находятся в открытом доступе в интернете.