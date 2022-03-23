23 Марта 2022
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Экономика В России
колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Минтранс на треть снизил прогноз пассажирских авиаперевозок в 2022 году

Российские авиаперевозчики в текущем году перевезут около 90–100 млн пассажиров.

Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев.

По его словам, несмотря на то, что зарубежные рейсы прекратились, россияне будут путешествовать. "Предполагаем, что внутри России туристический бизнес будет развиваться", – сказал глава Минтранса.

Он отметил, что если Турция и Египет продолжат принимать туристов из России, то поток авиапассажиров может достигнуть 100 млн человек, сообщает ТАСС.

Ранее Савельев сообщил, что Россия окончательно "потеряла" 78 самолетов из-за санкций

Теги: Минтранс, авиация, авиаперевозки



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