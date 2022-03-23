23 Марта 2022
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портфель, кресло, депутат, чиновник (2018) | Фото: Накануне.RU

Главам российских регионов могут дать полномочия влиять на судьбу иностранных компаний

Мэрия Москвы предложила наделить руководителей регионов России более широким спектром полномочий при определении судьбы активов иностранных компаний, которые объявили об уходе или приостановке деятельности в РФ.

Правительство Москвы сформировало позицию, отличающуюся от изначально предложенной Минэком концепции национализации. Так, предлагается дать руководителям субъектов полномочия формировать исчерпывающие меры для сохранения занятости на планирующих уход или приостановку деятельности иностранных предприятиях, которые находятся на их территории.

Перечень инструментов будет предоставляться в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится компания. Комплекс мер должен разрабатываться под каждый конкретный случай. В московской мэрии предлагают избежать общего подхода ко всем предприятиям.

Инициатива расширить полномочия регионов принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, который выступил с ней на одном из первых заседаний оперативного штаба правительства по повышению устойчивости развития экономики, посвященном вопросу национализации, пишут "Ведомости".

10 марта на совещании, посвященном введению в отношении России санкций, президент РФ Владимир Путин поддержал идею о передаче под внешнее управление филиалов иностранных компаний, заявивших об уходе с российского рынка. При этом, вероятно, глава государства не хочет, чтобы такая "передача" выглядела как конфискация или национализация: "Легальных рыночных инструментов достаточно, никакого произвола здесь нет необходимости допускать".

Теги: губернаторы, иностранные компании, санкции



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