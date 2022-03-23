P&G, Coca-Cola и PepsiCo просят наказать за ажиотаж и дефицит

Применить меры административной и уголовной ответственности к иностранным компаниям Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo просят Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру России общественники и депутаты Госдумы.

Они считают что, иностранный бизнес, завышая цены, провоцирует ажиотаж, дефицит товаров и разгон инфляции в стране. Если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, ФАС незамедлительно примет меры реагирования, заверяет служба.

В пример глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов приводит компанию P&G, которой принадлежат бренды стиральных порошков и моющих средств Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Mr. Proper, Pampers, Always, Discreet, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-a-med, "Миф".

Так, компания объявила о повышении цен в среднем на 43%. В том числе на средства для уборки — на 74%, товары для красоты и здоровья — 67%, средства для бритья — 65%, по уходу за волосами — 63%, по уходу за полостью рта — 58%, товары для детской гигиены — 47%, средства для стирки — 30%, моющие средства — 26%.

Об аналогичном подорожании своей продукции для россиян заявила Coca-Cola, производящая товары под брендами Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Powerade, Schweppes, Burn, Black Monster, Rich, Pulpy, Innocent, Costa, "Добрыйм, "Моя семья" и др. Стоимость газированных напитков увеличится на 15%, соков — на 19%, кофе — на 30%.

PepsiCo принадлежат бренды Pepsi, Mirinda, Aqua Minerale, J7, Lipton, Lays, Cheetos, "Хрустteem", "Любимый", "Фруктовый", "Русский", "Вимм-Билль-Данн", "Домик в деревне", "Агуша", "Веселый молочник", "Чудо" и др. У этого производителя цены на газированные напитки, соки и снеки в среднем вырастут на 19%, на молочные продукты — на 13,7%.

Так же о росте цен на 10–20% заявил кондитерский концерн Mondelez, которому принадлежат бренды Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, Oreo, Alpen Gold, Milka, Picnic, "Юбилейное", "Воздушный".

Как отмечает Павлов, многие подобные компании имеют в России преобладающие доли на соответствующих товарных рынках, само по себе установление и поддержание ими (возможно, в сговоре) высоких цен может быть квалифицировано как нарушение антимонопольного законодательства.

Эксперты отчасти мнение общественников разделяют, считая при этом, что России нужно самой активно вести работу по импортозамещению и развитию конкуренции, пишут "Известия".

Напомним, швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle, а также британская компания, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever уведомили ритейлеров России о повышении цен на свою продукцию до 40%.