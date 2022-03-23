P&G, Coca-Cola и PepsiCo просят наказать за ажиотаж и дефицит

23 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Накануне.RU, накануне, логотип (2021) | Фото: Накануне.RU

P&G, Coca-Cola и PepsiCo просят наказать за ажиотаж и дефицит

Применить меры административной и уголовной ответственности к иностранным компаниям Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo просят Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру России общественники и депутаты Госдумы.

Они считают что, иностранный бизнес, завышая цены, провоцирует ажиотаж, дефицит товаров и разгон инфляции в стране. Если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, ФАС незамедлительно примет меры реагирования, заверяет служба.

В пример глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов приводит компанию P&G, которой принадлежат бренды стиральных порошков и моющих средств Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Mr. Proper, Pampers, Always, Discreet, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-a-med, "Миф".

Так, компания объявила о повышении цен в среднем на 43%. В том числе на средства для уборки — на 74%, товары для красоты и здоровья — 67%, средства для бритья — 65%, по уходу за волосами — 63%, по уходу за полостью рта — 58%, товары для детской гигиены — 47%, средства для стирки — 30%, моющие средства — 26%.

Об аналогичном подорожании своей продукции для россиян заявила Coca-Cola, производящая товары под брендами Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Powerade, Schweppes, Burn, Black Monster, Rich, Pulpy, Innocent, Costa, "Добрыйм, "Моя семья" и др. Стоимость газированных напитков увеличится на 15%, соков — на 19%, кофе — на 30%.

PepsiCo принадлежат бренды Pepsi, Mirinda, Aqua Minerale, J7, Lipton, Lays, Cheetos, "Хрустteem", "Любимый", "Фруктовый", "Русский", "Вимм-Билль-Данн", "Домик в деревне", "Агуша", "Веселый молочник", "Чудо" и др. У этого производителя цены на газированные напитки, соки и снеки в среднем вырастут на 19%, на молочные продукты — на 13,7%.

Так же о росте цен на 10–20% заявил кондитерский концерн Mondelez, которому принадлежат бренды Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, Oreo, Alpen Gold, Milka, Picnic, "Юбилейное", "Воздушный".

Как отмечает Павлов, многие подобные компании имеют в России преобладающие доли на соответствующих товарных рынках, само по себе установление и поддержание ими (возможно, в сговоре) высоких цен может быть квалифицировано как нарушение антимонопольного законодательства.

Эксперты отчасти мнение общественников разделяют, считая при этом, что России нужно самой активно вести работу по импортозамещению и развитию конкуренции, пишут "Известия".

Напомним, швейцарская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle, а также британская компания, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever уведомили ритейлеров России о повышении цен на свою продукцию до 40%.

Теги: P&G, Coca-Cola, PepsiCo, дефицит, компании, санкции, товары



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.03.2022 04:10 Мск Nestle и Unilever увеличат цены до 40%


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети