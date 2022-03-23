Песков рассказал, зол ли Путин на украинцев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что глава государства Владимир Путин якобы зол на украинцев.

По словам пресс-секретаря президента в эфире CNN, российский лидер зол на тех людей на Украине, кто хотят стать частью Североатлантического альянса и разместить американские ракеты, кто запрещает людям говорить по-русски, кто хотел бы говорить с минской переговорной группой несколько лет, не выполняя обязательств.

Журналист телеканала заявила, что аналитики считают, что президент России может быть зол на украинцев. Она также привела слова президента Франции Саули Ниинистё, который по словам журналиста, говорил о "растущей ненависти" Путина к украинскому руководству и народу.

"…Он зол на тех людей, которые носят нацистскую символику на улицах Киева и Львова. Он зол на тех людей на Украине, которые хотели бы говорить с миром", - отметил Песков.