В интернете появилась карта с утекшими данными пользователей сервиса "Яндекс.Еда"

23 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Доставка еды (2020) | Фото: Накануне.RU

В интернете появилась карта с утекшими данными пользователей сервиса "Яндекс.Еда"

В интернете найден сайт с картой с данными клиентов сервиса "Яндекс.Еда".

В сети оказались телефоны клиентов и их адреса. На опубликованной карте на сайте saverudata.org доступна информация о пользователях, сделавших заказы на более чем 58 тыс. адресов.

Данные доступны по клику на точку на карте или поиску. Таким образом каждый желающий может увидеть номер телефона и адрес клиента "Яндекс.Еды". 

Создатели сайта указывают номер телефона, по которому можно обратиться, чтобы убрать обнаруженные о себе данные. При этом номер обновляется при каждом новом открытии страницы.

Как сообщил представитель "Яндекс.Еды", "специалисты проверяют данные на сайте".

"Яндекс" сообщил об утечке данных своего сервиса по доставке еды 1 марта. По данным компании, утечка произошла по вине одного из сотрудников. Отмечается, что инцидент не затронул банковские, платежные и регистрационные данные пользователей, пишет Forbes.

Ранее Роскомнадзор потребовал у "ВымпелКома" предоставить детальную информацию об утечке данных клиентов интернета "Билайна".

В ведомстве сообщили о возможном штрафе в размере 100 тыс. руб. в случае, если вина компании в утечке будет доказана.

Теги: персональные данные, утечка данных, Яндекс.Еда



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети