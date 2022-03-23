В интернете появилась карта с утекшими данными пользователей сервиса "Яндекс.Еда"

В интернете найден сайт с картой с данными клиентов сервиса "Яндекс.Еда".

В сети оказались телефоны клиентов и их адреса. На опубликованной карте на сайте saverudata.org доступна информация о пользователях, сделавших заказы на более чем 58 тыс. адресов.

Данные доступны по клику на точку на карте или поиску. Таким образом каждый желающий может увидеть номер телефона и адрес клиента "Яндекс.Еды".

Создатели сайта указывают номер телефона, по которому можно обратиться, чтобы убрать обнаруженные о себе данные. При этом номер обновляется при каждом новом открытии страницы.

Как сообщил представитель "Яндекс.Еды", "специалисты проверяют данные на сайте".

"Яндекс" сообщил об утечке данных своего сервиса по доставке еды 1 марта. По данным компании, утечка произошла по вине одного из сотрудников. Отмечается, что инцидент не затронул банковские, платежные и регистрационные данные пользователей, пишет Forbes.

Ранее Роскомнадзор потребовал у "ВымпелКома" предоставить детальную информацию об утечке данных клиентов интернета "Билайна".

В ведомстве сообщили о возможном штрафе в размере 100 тыс. руб. в случае, если вина компании в утечке будет доказана.