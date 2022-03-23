Стартовавшая с Плесецка ракета "Союз" имела знак Z на обтекателе

Стартовавшая с Плесецка российская ракета-носитель "Союз-2.1а" имела на головном обтекателе знак "Z", которым обозначается часть военной техники ВС РФ на Украине.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Запуск "Союза" с космическим аппаратом "Меридиан" был выполнен 22 марта в 15.48 мск. В настоящее время спутник выведен на целевую орбиту.

"Меридианы" обеспечивают связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями.