Мосбиржа запретила играть на понижение с акциями ряда российских компаний

На Московской бирже установлен запрет коротких продаж акций ряда российских компаний.

Как следует из сообщения биржи, запрет на шорты устанавливается с 22 марта. Это касается акции 30 компаний, среди которых значатся бумаги Сбербанка, "Аэрофлота", "Норильского никеля", "Северстали", "Детского мира", "Газпрома", "Лукойла" и "Магнита". Также запрещены короткие продажи девяти выпусков еврооблигаций Министерства финансов РФ.

Как сообщили в "БКС Мир инвестиций", данное решение может говорить о подготовке Мосбиржи к скорому возобновлению торгов акциями, сообщает Forbes.

Ранее Центробанк РФ впервые прокомментировал приостановку торгов акциями. Там выразили уверенность, что "открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям".