23 Марта 2022
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Экономика В России
Московская биржа (2022) | Фото: Накануне.RU

Мосбиржа запретила играть на понижение с акциями ряда российских компаний

На Московской бирже установлен запрет коротких продаж акций ряда российских компаний.

Как следует из сообщения биржи, запрет на шорты устанавливается с 22 марта. Это касается акции 30 компаний, среди которых значатся бумаги Сбербанка, "Аэрофлота", "Норильского никеля", "Северстали", "Детского мира", "Газпрома", "Лукойла" и "Магнита". Также запрещены короткие продажи девяти выпусков еврооблигаций Министерства финансов РФ.

Как сообщили в "БКС Мир инвестиций", данное решение может говорить о подготовке Мосбиржи к скорому возобновлению торгов акциями, сообщает Forbes.

Ранее Центробанк РФ впервые прокомментировал приостановку торгов акциями. Там выразили уверенность, что "открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям".

Теги: Мосбирржа, акции



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Ранее 15.03.2022 02:01 Мск Банк России впервые прокомментировал приостановку торгов на Мосбирже
Ранее 11.03.2022 09:04 Мск СМИ: Мосбиржа и ЦБ думают о поэтапном открытии торгов со следующей недели


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