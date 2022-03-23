23 Марта 2022
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Политика В России В бывшем СССР Украина
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2014) | Фото: Накануне.ru

Песков: Никто не думал, что спецоперация займет пару дней

Российская специальная военная операция на Украине идет в строгом соответствии с поставленными планами и задачами.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий песков. По его словам, "никто с самого начала не думал, что [спецоперация] займет пару дней".

По словам пресс-секретаря президента России, "это серьезная операция с серьезными целями".

Также Песков в эфире CNN рассказал о сотрудничестве ряда граждан Украины с российскими военными. Подробности он не привел.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении всеукраинского референдума по статусу Донецкой и Луганской народных республик и Крыму.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина — это суверенное государство, которое может иметь свои внутригосударственные процедуры, но есть и переговоры.

Теги: Украина, спецоперация, Песков



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