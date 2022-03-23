Вашингтон анонсировал новые санкции против России

Американские власти скоро обнародуют новые антироссийские санкции.

Как сообщил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC, глава США Джо Байден в ходе предстоящего визита в Брюссель присоединится к американским партнерам в новых ограничениях против России и ужесточении существующих.

О санкциях будет объявлено после их обсуждения с европейскими партнерами. При этом чиновник оговорился, что речь идет, в том числе о "любых попыток помочь России обойти или ослабить санкции".

Днем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что На текущей неделе не ожидается введение Евросоюзом новых антироссийских санкций.