23 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
антироссийские санкции (2016) | Фото: http://eer.ru/

Вашингтон анонсировал новые санкции против России

Американские власти скоро обнародуют новые антироссийские санкции.

Как сообщил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC, глава США Джо Байден в ходе предстоящего визита в Брюссель присоединится к американским партнерам в новых ограничениях против России и ужесточении существующих.

О санкциях будет объявлено после их обсуждения с европейскими партнерами. При этом чиновник оговорился, что речь идет, в том числе о "любых попыток помочь России обойти или ослабить санкции".

Днем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что На текущей неделе не ожидается введение Евросоюзом новых антироссийских санкций.

Теги: санкции, США, Байден



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