23 Марта 2022
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Политика В России Украина
крылатая ракета Р-500 (2017) | Фото: Министерство обороны РФ

Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране - Песков

Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

Он также прокомментировал ситуацию на Украине.

"Российские военные не наносят удары по гражданским целям, целью спецоперации не является "оккупация Украины", - заявил представитель Кремля. Он добавил, что "спецоперация на Украине идёт чётко в соответствии с заранее установленными планами и задачами". "Никто с самого начала не думал, что она займет пару дней", - сказал Песков.

Он заявил, что в Мариуполе "главной целью действий российских военных является очищение города от националистических подразделений".

По словам Пескова, "часть украинцев сотрудничает с российскими военными".

Теги: дмитрий песков, ядерное оружие, украина



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