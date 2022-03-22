Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране - Песков

Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

Он также прокомментировал ситуацию на Украине.

"Российские военные не наносят удары по гражданским целям, целью спецоперации не является "оккупация Украины", - заявил представитель Кремля. Он добавил, что "спецоперация на Украине идёт чётко в соответствии с заранее установленными планами и задачами". "Никто с самого начала не думал, что она займет пару дней", - сказал Песков.

Он заявил, что в Мариуполе "главной целью действий российских военных является очищение города от националистических подразделений".

По словам Пескова, "часть украинцев сотрудничает с российскими военными".