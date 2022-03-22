23 Марта 2022
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Северный морской путь, Сабетта, танкеры, Ямал-СПГ (2018) | Фото: Правительство ЯНАО

КТК может втрое снизить транспортировку нефти из нефтеналивного терминала в Новороссийске из-за аварии

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может сократить более половины экспорта нефти с терминала под Новороссийском (сюда приходит труба из Казахстана) из-за повреждения выносного причального устройства (ВПУ-2).

"По результатам водолазного обследования комплекса оборудования выносных причальных устройств на Морском терминале под Новороссийском после шторма <…> выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи КТК вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ", - говорится в заявлении компании.

У КТК есть аварийный комплект для замены шлангов, но "контрактование поставки запчастей ВПУ в текущей конъюнктуре рынка может вызвать значительные затруднения".

В компании отмечают, что возможно снижение объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей в ближайшей перспективе.

"Проведение ремонтов вероятно займет продолжительный период времени в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, а также ожиданием номинации танкеров для промывки", - говорится в сообщении КТК.

Теги: новороссийск, ктк, ремонт, нефтяной терминал



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