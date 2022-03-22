WSJ: "Северсталь" может объявить дефолт в среду

Российские компании, принадлежащие бизнесменам, находящимся под санкциями, сообщают о проблемах с выплатами иностранным кредиторам. Это может привести к корпоративным дефолтам, даже если средства для оплаты долгов в теории есть, пишет Wall Street Journal.

По данным издания, первый крупный дефолт с момента начала военной спецоперации РФ на Украине и введения западных санкций может произойти уже в среду, 23 марта.

"Сталелитейный гигант "Северсталь" задолжал выплату купонов по долларовым облигациям 16 марта с льготным периодом в пять рабочих дней, который истекает в среду", - пишет издание.