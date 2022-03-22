В Екатеринбурге из-за санкций полиция отказывается от служебных иномарок?

Екатеринбургские полицейские могут отказаться от использования иномарок для поездок по службе. По крайней мере, документ с таким распоряжением начальника УМВД города Игоря Озерова предписывает больше не использовать Volkswagen, Skoda и Renault.

"В связи с введением экономических санкций в отношении Российской Федерации и невозможностью выполнения исполнителями государственный контрактов по ремонту служебных транспортных средств, руководством ГУ МВД по Свердловской области принято решение о приостановке ремонта и проведения технического обслуживания служебного автотранспорта", - говорится в документе, опубликованном Telegram-каналом "Лампа". Официального подтверждения этих данных нет.

Если распоряжение действительно существует, то от иномарок екатеринбургские полицейские откажутся уже 1 апреля.