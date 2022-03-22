Власти Украины заподозрили Венгрию в желании присоединить Закарпатскую область

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в резкой форме раскритиковала политику Венгрии, отказавшейся поддерживать санкции против России. По ее мнению, Венгрия не прочь заполучить Закарпатскую область Украины – ранее этот регион входит в состав Австро-Венгерской империи.

"Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии. Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья?" – заявила Верещук.