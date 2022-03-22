22 Марта 2022
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Общество В России
скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

СКР возбудил на журналиста Невзорова уголовное дело по статье о фейках в отношении военных

Следственный комитет России (ГСУ) возбудил уголовное дело на журналиста Александра Невзорова по "свежей" статье УК РФ - п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации).

Пункт "д" второй части этой статьи подразумевает, что распространение фейков велось "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы". Максимальное наказание по ней – до 5 млн руб. штраф или лишение свободы на срок до 10 лет.

Следствие считает, что "Невзоров 9 марта 2022 года на своей публичной странице в запрещенной в Российской Федерации социальной сети "Инстаграм" (Тверской районный суд Москвы признал ее экстремистской) и 19 марта 2022 года на канале в "Ютьюб" опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе".

"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети "Интернет", - говорится в сообщении СКР.

Сейчас Следственный комитет пытается найти Невзорова "с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий".

Теги: скр, александр невзоров, уголовное дело, фейки о военных



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