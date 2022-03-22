22 Марта 2022
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аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолет (2019) | Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" возобновляет рейсы на Шри-Ланку – на Airbus A330

"Аэрофлот" с 8 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка). Полеты будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330, сообщили в компании.

Ранее перевозчик сообщал о возобновлении рейсов еще в ряд стран, но на отечественных "Суперджетах" (SSJ100).

Полеты в значительное число стран на имеющихся в парке "Аэрофлота" самолетах сейчас невозможны: либо закрыто воздушное пространство этих стран, либо там взятые в лизинг иностранные суда могут быть арестованы в связи с санкциями западных стран, введенных в отношении России после начала военной операции РФ на Украине.  

Теги: аэрофлот, шри-ланка, регулярные рейсы, airbus a330



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