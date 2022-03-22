Матвиенко посоветовали смотреть в зеркало, когда она хочет употребить слово "должен"

В бизнес-среде в штыки воспринимают огульные обвинения парламентариев и чиновников в жадности, спекуляциях и желании "нажиться на горе". Так, спикеру Совета Федерации посоветовали сначала смотреть в зеркало, когда хочется употребить слово "должен".

Общественный омбудсмен МСП, сооснователь ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова резко отреагировала на не менее острое высказывание Валентины Матвиенко. Та сегодня заявила по поводу тарифов частных операторов ж/д перевозок: "Это коммерческая деятельность, но сегодня у нас мобилизационная экономика и, считаю, что нужно поставить на место этих частных операторов, чтобы они работали на страну, а не на зарабатывание денег. Так не работают в условиях мобилизационной экономики".

"Тронулись совсем… простите. Едем в государственную экономику. Сахара нет и металл вырос - жадные предприниматели. А уж слово "должен" в текущей ситуации так и вообще я бы на их месте зеркалу говорила", - написала Татулова в своем Telegram-канале.