22 Марта 2022
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Экономика В России За рубежом
коллаж, рубли, доллары, вывод средств, отмывание средств, легализация доходов (2017) | Фото: Накануне.RU

У России есть доллары для оплаты внешнего госдолга – зампред МВФ

У России есть средства для оплаты внешнего долга, несмотря на заморозку части валютных резервов, находившихся на европейских и американских счетах, заявила заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

Она указывает, что до сих пор Россия проводила выплаты по внешнему долгу, так что говорить о дефолте пока речь не идет.

"У нее [России] есть необходимые доллары. Она обладает ими, чтобы проводить эти платежи", - сказала Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.

Замглавы МВФ отметила, что ситуация вокруг Украины делает правила о проведении платежей не совсем определенными, поэтому имеются риски. "Что мы наблюдаем в контексте цен на российский долг на рынке", - приводит словам Гопинат РИА Новости

Напомним, на прошлой и на этой неделе Минфин сообщал об успешной выплате дохода по купонам евробондов, выплаты проводились в долларах, речь шла о сумме в несколько сотен миллионов долларов.

Теги: госдолг, валюта, мвф, дефолт



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