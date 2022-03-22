В камере кировоградского ИВС нашли мертвым фигуранта уголовного дела

В Кировограде полиция и СКР проводят проверку после обнаружения в камере местного ИВС тела задержанного мужчины.

Ранее в отношении 56-летнего местного жителя за издевательства над его пожилой матерью возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (Истязание).

"В районном суде шел процесс, на который подозреваемый явился в состоянии алкогольного опьянения. За такое поведение в отношении гражданина сотрудники полиции составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ и поместили по решению суда под стражу на 10 суток. Когда помощник дежурного обнаружил последствия инцидента, сразу же была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшим врачам спасти его жизнь не удалось. Неотложка констатировала смерть. Собранные по этому происшествию материалы органы внутренних дел направили для принятия решения в региональный СКР", - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы. Согласно предварительным данным, признаков того, что смерть могла наступить в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется.