В Челябинске ликвидировали управление транспорта

Депутаты Челябинской гордумы поддержали внесение изменений в структуру администрации города. Из ее исключили управление транспорта. Вместо него создан отдел транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Такое решение было принято в связи с перераспределением полномочий между органами государственной власти Челябинской области и органами местного самоуправления по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам.

С 31 декабря прошлого года эти полномочия закреплены за регионом.