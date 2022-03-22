22 Марта 2022
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Политика Челябинская область
челябинск администрация челябинской области (2004) | Фото: Накануне.ru

В Челябинске ликвидировали управление транспорта

Депутаты Челябинской гордумы поддержали внесение изменений в структуру администрации города. Из ее исключили управление транспорта. Вместо него создан отдел транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Такое решение было принято в связи с перераспределением полномочий между органами государственной власти Челябинской области и органами местного самоуправления по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам.

С 31 декабря прошлого года эти полномочия закреплены за регионом.

Теги: управление транспорта, администрация,



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