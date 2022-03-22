Макрон заявил о возможности введения продуктовых чеков во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения продуктовых чеков в стране.

По его словам, эта мера поможет наиболее бедным семьям и среднему классу справиться с продовольственным кризисом, передает РИА Новости.

Ранее эксперты уже отмечали, что санкционные меры против России делают слабее государства, которые их вводят.

Газета The Australian заявила, что ограничительные меры в отношении России, введенные США и их союзниками, стали в итоге санкциями для всего мира.

В статье санкции против РФ названы причиной глобальных потрясений в мировой экономике, также говорится, что они "нанесли существенный ущерб США и Европе", но худшее еще впереди.