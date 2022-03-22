22 Марта 2022
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Узник, пленник, арест, задержанный, автозак (2013) | Фото: Накануне.RU

Адвокатов Навального в Покрове после оглашения приговора задержала полиция

Адвокатов Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержала полиция города Покрова (Владимирская область), где проходил суд над их подзащитным.

По данным журналистов, адвокаты давали комментарии прессе, когда к ним рядом с исправительной колонией подошли полицейские и предупредили, что собравшиеся на территории ИК создают помехи для движения транспорта, их могут задержать. Что и произошло после пресс-подхода. По данным РБК, адвокатов посадили в автобус и увезли в сторону центра Покрова.

Напомним, суд сегодня приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве и об оскорблении суда. Также оппозиционеру выписали штраф в размере 1,2 млн руб. и анонсировали его перевод в колонию строгого режима.

Теги: ольга михайлова, вадим кобзев, суд над навальным, задержание, адвокаты



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