В РФ нет иностранных предприятий, которые заявили об окончательном уходе с российского рынка – Мантуров
В России нет иностранных предприятий, которые заявили об окончательном уходе с российского рынка, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он сообщил журналистам, что на сегодняшний день есть экономические операторы, которые приостановили деятельность по разным причинам, в том числе из-за логистических проблем.
"Все сохраняют свои социальные обязательства, выплачивают зарплату", – отметил Денис Мантуров.
При этом он добавил, что "России, возможно, придется попрощаться с кем-то из иностранных автопроизводителей, нельзя вечно ждать решения об их работе в стране".