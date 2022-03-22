В РФ нет иностранных предприятий, которые заявили об окончательном уходе с российского рынка – Мантуров

В России нет иностранных предприятий, которые заявили об окончательном уходе с российского рынка, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он сообщил журналистам, что на сегодняшний день есть экономические операторы, которые приостановили деятельность по разным причинам, в том числе из-за логистических проблем.

"Все сохраняют свои социальные обязательства, выплачивают зарплату", – отметил Денис Мантуров.

При этом он добавил, что "России, возможно, придется попрощаться с кем-то из иностранных автопроизводителей, нельзя вечно ждать решения об их работе в стране".