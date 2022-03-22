Два серийных МС-21 с американскими двигателями поставят заказчику до конца 2022 года

России отказано в поставке компонентов для самолета МС-21 со стороны иностранных производителей, даже по заранее предоплаченным заказам, поэтому серийное производство импортозамещенного МС-21 начнется в 2024, заявил журналистам во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров.

Впрочем, он добавил, что два серийных МС-21 будут поставлены заказчикам уже в этом году. Речь идет о самолете, сертифицированном с американскими двигателями. Ранее сообщалось, что эксплуатантами этих самолетов будет группа "Аэрофлот".

Также пока речь не идет о выходе на рынок импортозамещенной версии "Суперджета" – она пройдет сертификацию только в 2023 году, серийные поставки могут начаться с 2024 года.

Напомним, ранее в правительстве сообщили о намерении расконсервировать производство уже сертифицированных советских и российских самолетов, например, Ту-214 и Ил-96.