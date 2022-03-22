В Пермском крае местный житель случайно сжег целый лес

В Пермском крае житель Ординского муниципального округа случайно сжег лес во время работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, осужденный в мае прошлого года распиливал металлическую трубу вблизи деревни Павлово. От искр загорелась сухая трава, а от нее огонь перекинулся на лес. В результате сгорело более 292 га леса. Сумма ущерба лесному фонду РФ превысила 465 млн руб.

"Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием 5% заработка в доход государства", - говорится в сообщении.

Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании причиненного ущерба.

В законную силу приговор пока не вступил.