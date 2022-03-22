22 Марта 2022
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Общество Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Депутаты единогласно приняли отчет главы Челябинска

Депутаты Челябинской гордумы единогласно приняли отчет главы города Натальи Котовой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

По словам Натальи Котовой, в 2021 году в городе восстановилась экономическая активность. Предприятиями было отгружено товаров, выполнено работ и услуг на 30% больше, чем в 2020 году. Уровень безработицы вышел на допандемийный уровень и на конец отчетного года составил 0,74%.

В 2021 году была завершена рекультивация челябинской городской свалки. В результате выбросы вредных веществ сократились на 63 тыс. тонн.

По итогам 2021 года общий объем дорожных работ составляет 962,7 тыс. кв. м., отремонтированы 15 ключевых перекрестков, сопряженных с трамвайными путями, на 60% выполнена реконструкция Ленинградского моста.

В прошлом году было приобретено 157 низкопольных автобусов и 10 трамваев. В 2022 году начнется обновление троллейбусного парка.

Теги: Наталья Котова, отчет, депутаты,



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