Суд приговорил Навального к девяти годам лишения свободы

Суд приговорил Алексея Навального 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда и штрафу в 1,2 млн рублей в пользу государства.

По версии следствия, оппозиционер похитил и потратил на личные нужды более 350 млн руб., пожертвованных Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, запрещен в России). Как сообщалось, суд установил вину Навального по всем четырем вмененным ему эпизодам особо крупного мошенничества.

Также он признан виновным по статье о неуважении к правосудию. Как передает "Интерфакс", Навальный вину не признает.

Напомним, гособвинение запросило для Алексея Навального 13 лет. Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. Второй эпизод касается оскорбления судьи Акимовой, которая рассматривала дело о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.