22 Марта 2022
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Экономика В России
аэропорт паспортный контроль (2008) | Фото: Накануне.ru

Депутат: Большинство "поуехавших" айтишников продолжает удаленно работать на российские компании

В Госдуме считают, что связывать "отъезд из страны некоторых представителей креативного класса" с ухудшением климата внутри IT-отрасли неправильно.

"Отъезд из страны некоторых представителей креативного класса (не только ИТ-специалистов, а еще разных фотографов, дизайнеров и проч.) происходит по разным причинам, и связывать это с ухудшением климата внутри отрасли считаю поверхностной оценкой", - написал в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

Он считает, что "большинство "поуехавших" продолжают удаленно работать на российские компании". "Я разделяю мнение коллег, полагающих, что вслед за волной импульсивных отъездов настанет время взвешенных решений. Пока можно констатировать, что от релокации ИТ-специалистов выиграл только рынок съемного жилья в странах ближнего зарубежья, и какие-то выводы об ущербе для отрасли делать рано", - добавляет Горелкин.

Ранее глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявил, что в первую волну эмиграции в марте из России уехало 50-70 тыс. IT-специалистов.

"Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жильё выросло, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники", - сообщил Плуготаренко.

"Табуны" айтишников покинули РФ в конце февраля - начале марта, в основном они едут в ближнее зарубежье, думаю, через какое-то время они вернутся", - заявила IT-предприниматель, президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, выступая на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Теги: антон горелкин, айтишники, эмиграция



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