На Урале в результате столкновения автомобилей погиб месячный младенец

Сегодня утром около 9.00 в Талицком районе на 6 км автодороги "Талица - Тугулым" произошло ДТП, в результате которого погибли 42-летняя женщина и месячный младенец. Об этом Накануне.RU рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Помимо этого после аварии в больницу были госпитализированы еще трое человек.

По предварительным данным, 38-летняя женщина, управляющая "Рено" не справилась с управлением и допустила неуправляемый занос и столкновение со встречным автомобилем "Форд". Как отмечают в Госавтоинспекции, столкновение было настолько сильным, что один из автомобилей буквально разорвало пополам.

В результате аварии скончались 42-летняя пассажирка "Рено" и месячный младенец - сын водителя "Рено", который в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве - автолюльке, закрепленной с помощью ремней безопасности. Женщина также была пристегнута.

Сама водитель вместе с еще одним пассажиром - 40-летним мужчиной получили серьезные травмы и были госпитализированы в Талицкую ЦРБ. Туда же доставили 48-летнюю женщину-водителя автомобиля "Форд". Последняя рассказала, что увидела, как встречный легковой автомобиль занесло, после чего произошло столкновение.

В ходе проведенного сотрудниками ГИБДД обследования улично-дорожной сети на месте ДТП, недостатков не выявлено. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства, опрашиваются очевидцы.

Чуть ранее в этом же направлении примерно в это же время произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. В 8.40 на 157 км автодороги "Екатеринбург - Тюмень", на территории Камышловского района, 64-летняя женщина-водитель "Рено", пытаясь обогнать попутный автомобиль, допустила занос. Не справившись с управлением, пенсионерка наехала на опору ЛЭП, после чего машина опрокинулась. В результате водитель погибла, а пассажир - мужчина 1958 г.р. получил травмы различной степени тяжести. В момент ДТП оба были пристегнуты ремнями безопасности.