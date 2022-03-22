На Урале в результате столкновения автомобилей погиб месячный младенец

22 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры о нейтралитете Украины

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
ДТП на 6 км автодороги &quot;Талица-Тугулым&quot; (2022) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Урале в результате столкновения автомобилей погиб месячный младенец

Сегодня утром около 9.00 в Талицком районе на 6 км автодороги "Талица - Тугулым" произошло ДТП, в результате которого погибли 42-летняя женщина и месячный младенец. Об этом Накануне.RU рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Помимо этого после аварии в больницу были госпитализированы еще трое человек.

По предварительным данным, 38-летняя женщина, управляющая "Рено" не справилась с управлением и допустила неуправляемый занос и столкновение со встречным автомобилем "Форд". Как отмечают в Госавтоинспекции, столкновение было настолько сильным, что один из автомобилей буквально разорвало пополам.

ДТП на 6 км автодороги "Талица-Тугулым"(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

ДТП на 6 км автодороги "Талица-Тугулым"(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

ДТП на 6 км автодороги "Талица-Тугулым"(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В результате аварии скончались 42-летняя пассажирка "Рено" и месячный младенец - сын водителя "Рено", который в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве - автолюльке, закрепленной с помощью ремней безопасности. Женщина также была пристегнута.

Сама водитель вместе с еще одним пассажиром - 40-летним мужчиной получили серьезные травмы и были госпитализированы в Талицкую ЦРБ. Туда же доставили 48-летнюю женщину-водителя автомобиля "Форд". Последняя рассказала, что увидела, как встречный легковой автомобиль занесло, после чего произошло столкновение.

В ходе проведенного сотрудниками ГИБДД обследования улично-дорожной сети на месте ДТП, недостатков не выявлено. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства, опрашиваются очевидцы.

Чуть ранее в этом же направлении примерно в это же время произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. В 8.40 на 157 км автодороги "Екатеринбург - Тюмень", на территории Камышловского района, 64-летняя женщина-водитель "Рено", пытаясь обогнать попутный автомобиль, допустила занос. Не справившись с управлением, пенсионерка наехала на опору ЛЭП, после чего машина опрокинулась. В результате водитель погибла, а пассажир - мужчина 1958 г.р. получил травмы различной степени тяжести. В момент ДТП оба были пристегнуты ремнями безопасности.

ДТП на 6 км автодороги "Талица-Тугулым"(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Теги: ДТП, смерть, младенец



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети