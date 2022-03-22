Президент "Урала" одобрил расширение РПЛ до 18 команд

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов высказал свое отношение к возможному расширению Российской Премьер-лиги.

Напомним, вопрос о расширении РПЛ до 18 команд (сейчас титул разыгрывают 16, - прим. Накануне.RU) обсуждался сегодня на общем собрании российских клубов. После этого их общая позиция будет представлена исполкому Российского футбольного союза, который пройдет завтра, 23 марта.

Как заявил Григорий Иванов, лично он поддерживает расширение Премьер-лиги.

"Спортивного принципа и так не будет, по восемь человек у команд уехало, у нас четверо. Что касается потолка зарплат, мне кажется, он не будет действовать", - сказал Иванов "Спорт-Экспрессу".

Также президент "Урала" отметил, что он не против перехода на систему "весна-осень" в российском первенстве (сейчас РПЛ разыгрывают по системе "осень-весна", как и большинство европейских чемпионатов, - прим. Накануне.RU).

"Разницы нет. Мы же рано или поздно вернемся в международные турниры, будут и матчи сборных. Так что при любой системе будет футбол в декабре", - добавил Григорий Иванов.

Напомним, на прошлой неделе Российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей чемпионата-2021/22 на апрель и май – с 23-го по 30-й туры. Свой точный график до конца сезона также узнал и "Урал".