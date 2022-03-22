22 Марта 2022
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Происшествия В России Москва
суд молоток (2013) | Фото:

В Москве впервые арестовали фигуранта дела о дискредитации ВС России

В Москве суд отправил в СИЗО до 16 мая Сергея Клокова по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

Как сообщил РИА Новости его адвокат Даниил Берман, это первый и единственный арест в рамках соответствующей статьи в столице.

В суде уточнили, что Клоков - техник запасного пункта управления столичного главка МВД.

В начале марта в России назначили первый штраф по новой статье о дискредитации ВС РФ. Суд в Кемерово оштрафовал местного жителя на 60 тысяч рублей.

Напомним, статья была введена 4 марта вместе с уголовной ответственностью до 15 лет за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС.

Теги: москва, вс рф, арест, фейки, дискредитация



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