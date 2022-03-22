Италия заморозила активы российских бизнесменов на сумму 800 млн евро

Власти Италии заморозили активы российских предпринимателей, попавших под санкции, на сумму больше 800 миллионов евро.

Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги в нижней палате итальянского парламента после выступления президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы готовы сделать еще больше", - цитирует Драги ТАСС.

Ранее сообщалось, что яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко конфискованы в Италии. На Сардинии и на озере Комо арестована недвижимость российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС. Кроме того, в Тоскане конфискована вилла экс-депутата Госдумы Олега Савченко.