Госдума расширила норму "15 лет тюрьмы за фейки" – теперь закон защищает всех госслужащих и не только на Украине

Госдума сегодня сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект об ответственности за уничтожение лесных насаждений. Ранее он был принят в первом чтении.

Документ едва ли привлек бы широкое внимание, если бы не внесенные ко второму чтению поправки. Они никак не относятся к лесным насаждениям, но такой способ их рассмотрения значительно ускоряет процедуру. В КПРФ сочли, что процедура нарушена и воздержались от голосования.

Речь в поправках идет о расширении ответственности за "публичную дискредитацию" и распространение фейков о военной операции на Украине. Ранее, напомним, были введены значительные штрафы и возможность лишения свободы на срок до 15 лет за такие действия в отношении военнослужащих. Теперь нормы распространяются на всех госслужащих и госслужбы, реализующие деятельность за рубежом (не обязательно на Украине).

Один из соавторов законопроекта, депутат-"единоросс" Александр Хинштейн заявил: "Предлагаемые нормы касаются только того, что происходит за пределами РФ. Речь не идет о цензуре, о наказании за инакомыслие или критику власти. То же касается и публичной дискредитации – речь об исполнении полномочий госорганов. Если человек напишет, что посольство работает плохо – это не подпадет под закон. А если кто-то напишет, что посольство занимается подготовкой террористов – это да, попадет под действие закона".

Коммунист Юрий Синельщиков отметил, что "такое витиеватое изложение диспозиции позволяет сделать вывод о том, что преступными будут, например, рассуждения об экономическом ущербе РФ из-за размещения госрезервов за рубежом". Он добавил, что видит в ситуации "грубое нарушения регламента – не получено отзывов правового управления Госдумы, Верховного суда и правительства".

В итоге 340 депутатов поддержали законопроект, 59 - воздержались, 3 - против.

Хинштейн заявил, что после завершения спецоперации можно будет вернуться к обсуждению этой нормы.